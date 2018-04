Tweede verdachte aangehouden voor mishandeling Dordrecht

De politie is op zoek naar getuigen van deze twee incidenten. Zowel de Smitsweg als de Schenkeldijk zijn ’s avonds redelijk verlaten gebieden. Alle informatie is dan ook meer dan welkom. Heeft u iets gezien dat kan helpen in het onderzoek? Of heeft u informatie? Bel dan met 0900-8844. Ook het team van Roze in Blauw, het aanspreekpunt voor lesbiënnes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT) binnen én buiten de politie, is bereikbaar voor uw informatie, op telefoonnummer 0800-7444477 (24/7 bereikbaar). Uw informatie anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Of vul onderstaand tipformulier in.