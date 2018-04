Onderzoek naar werkbeleving en risico’s politievak

De resultaten van de monitor bij de derde groep, de Dienst Regionale Informatie Organisatie (DRIO), Dienst Regionaal Operationeel Centrum (DROC) en Dienst Regionaal Operationele Samenwerking (DROS) en de landelijke varianten hiervan (DLOC, DLOS, DLIO), zijn nu binnen. Van deze groep van 11.847 medewerkers heeft 55% de vragenlijst ingevuld. Een positieve uitkomst is dat collega’s hun leidinggevende en de werksfeer waarderen. Maar er zijn ook kanttekeningen; bureaucratie, transparantie en ervaren agressie van burgers zijn thema’s die aandacht behoeven. Ook is er sprake van grensoverschrijdende omgangsvormen. Het onderzoek laat ook dan ook zien dat medewerkers uit de derde groep minder plezier en meer stress ervaren dan de Nederlandse beroepsbevolking. Er is dus werk aan de winkel. Op elk niveau, van team tot aan korpsleiding.

Toch zijn we ook trots op het vak. Paul van Musscher, politiechef en lid van de strategische commissie HRM, ziet die trots dagelijks terug: “Er wordt hard gewerkt met volle overgave. Maar de trots mag niet afbrokkelen vanwege werkomstandigheden. Soms is dit inherent aan het vak. We hebben te maken met agressie en geweld door burgers, maar ook dát moeten we ter discussie stellen. Dat daarnaast ook intern sprake is van grensoverschrijdende omgangsvormen, weliswaar geen hoog percentage, mag niemand accepteren.”

Dat het soms schort aan goede communicatie tussen verschillende afdelingen ziet Paul als een gemiste kans. Paul roept collega’s op om meer samen te werken met andere teams en afdelingen. “We hebben enorm veel expertise in huis. We weten elkaar alleen nog niet altijd te vinden. Maak eens een afspraak met een collega die hetzelfde werk doet in een ander team of ga eens op werkbezoek bij een specialistische afdeling. Zo leren we van elkaar en staan we samen sterk voor de taak die van ons verwacht wordt.”