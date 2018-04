Twee mannen aangehouden in onderzoeken naar overvallen

Overvallen hebben een enorme impact op hun slachtoffers. De aanpak van dit zogeheten Hoge Impact Delict heeft prioriteit bij de politie in Noord-Nederland. De politie kan deze problemen niet alleen aanpakken. Daarvoor heeft zij de hulp nodig van anderen. Zo kunnen beelden van bewakingscamera’s een belangrijke rol spelen in onderzoeken naar overvallen. Heeft u één of meerdere camera’s in, om of aan uw woning of bedrijfspand hangen? Laat het ons alstublieft weten. Hoe beter wij in kaart hebben waar er in uw buurt camera’s hangen, hoe sneller wij kunnen werken aan het oplossen van misdaden. Zo beschermt uw camera niet alleen uw eigen bezit, maar helpt u ons tegelijkertijd uw buurt veiliger te maken. U kunt uw camera(‘s) aanmelden via www.politie.nl/cib of via uw wijkagent.