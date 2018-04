Tweede aanhouding in zaak kofferbakmoord

Eerdere aanhouding in februari

Sinds 31 maart 2017 doet de politie onderzoek naar de gewelddadige dood van Ralf Meinema (31) uit Klazienaveen. Hij werd die ochtend dood in de kofferbak van zijn auto aangetroffen. De auto lag half in het Stieltjeskanaal tussen Coevorden en Zandpol. Halverwege februari werd een 39-jarige man uit Emmen aangehouden. Die man zit vanwege de verdenking van betrokkenheid bij het incident nog vast.

Hulp van het publiek

In februari heeft de politie op verschillende manieren de hulp ingeroepen van het publiek voor deze zaak. Zo werd via politie.nl, social media en Opsporing Verzocht gevraagd om informatie en om antwoorden op concrete vragen. Alle binnengekomen informatie heeft in combinatie met het rechercheonderzoek geleid tot de twee aanhoudingen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Tips

Meer informatie is nog altijd welkom. Wellicht is de stap naar de politie kleiner nu er opnieuw iemand is aangehouden. Er is een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. Mensen met relevante informatie kunnen zich op verschillende manieren melden bij de politie: