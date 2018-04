Politie houdt verdachte aan voor ernstig zedenmisdrijf

Omstreeks 3.30 uur kwamen getuigen af op haar hulpgeroep. Deze getuigen zijn vervolgens het slachtoffer te hulp geschoten en hebben getracht de verdachte te overmeesteren. Ondanks het optreden van de getuigen wist de verdachte te ontkomen. Naar aanleiding van de melding van het incident is een grootschalig onderzoek opgestart waarbij uit verschillende disciplines van de politie werd samengewerkt. Dit heeft er toe geleid dat de verdachte woensdagavond in Oldenzaal is aangehouden. De verdachte is een 19-jarige man, zonder vaste woon- of verblijfplaats. Een TGO (Team Grootschalige Opsporing) onderzoekt deze zaak. Het onderzoek is in volle gang.