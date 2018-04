Overval tankstation Heelsum

Op het moment van de overval was er nog één klant aanwezig die de dader achterna is gerend en de dader heeft zien vluchten in een grijze Mazda. Deze getuige willen we nog graag spreken.

Het signalement van de dader is als volgt:

- 20 a 30 jaar

- blanke huidskleur

- lengte ongeveer 1.85 meter

- bruin/zwart krullend haar(matje in de nek)

- groen/blauwe ogen

- droeg een groen baseball petje

- zwarte winter jas

- zwarte sjaal voor zijn mond

- donkere blauwe broek

Over deze overval is gisteravond een burgernet melding verzonden. De politie onderzoekt deze overval.

Bent u getuige geweest van deze overval of heeft u er informatie over, neem dan contact op met de recherche via 0900-8844. Anoniem kan ook via 0800-7000 en wilt u digitaal uw tips kwijt gebruik dan onderstaande link.