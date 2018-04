(Brom-)fietscontroles binnenstad Zwolle

De klachten komen van zowel ondernemers als winkelend publiek. Overdag wordt met name overlast ondervonden van fietsers die op weg zijn naar werk of school. Op donderdagavond, koopavond, leveren maaltijdbezorgers op bromfietsen de overlast op.



De politie werkt daarom met studenten van het Deltion College samen om het probleem te verminderen. Vanaf volgende week worden er extra controles uitgevoerd op met name de Diezerstraat en Roggenstraat. De studenten van het Deltion College die meewerken volgen de opleiding HTV(Handhaver Toezicht & Veiligheid). De voorbereidingen zijn verder gedaan in samenwerking met de gemeente en ondernemers.

De actie is deze week gestart met een aantal metingen. Op verschillende momenten gedurende de week wordt het aantal overtreders geteld. Deze tellingen gelden als 0-meting, zodat op termijn het effect van de controles ook zichtbaar gemaakt kunnen worden. Vanaf volgende week wordt er actief gecontroleerd. In eerste instantie worden (brom)fietsers die rijden in het voetgangersgebied aangesproken en gewaarschuwd, maar op korte termijn wordt ook overgegaan op bekeuren.



Dus: fiets een stukje om! Het is niet alleen gezond en aardig om te doen, het scheelt ook nog eens poen!