Hennepkwekerijen in Breda en Raamsdonksveer

In Raamsdonksveer werd een kwekerij aangetroffen in een pand aan de Grote Kerkstraat. In de kelder stonden 700 planten. Een 31-jarige man werd aangehouden. In een woning aan de Wolvenring in Breda was het ook prijs. Op de eerste verdieping stonden 140 planten. Ook werden 300 pillen, twee stroomstootwapens, pepperspray en een ploertendoder aangetroffen. Een 56-jarige man werd gearresteerd. Op beide adressen was sprake van stroomdiefstal. De verdachten zijn in verzekering gesteld.