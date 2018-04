Krattendief na achtervolging winkelpersoneel aangehouden

Oosterhout - Een 31-jarige Amsterdammer is woensdag 4 april 2018 omstreeks 16.20 uur aangehouden op het Wilhelminakanaal Noord ter zake de diefstal van kratten bij de laad- en losplaats van een supermarkt op Zuiderhout. In de bestelauto waarin hij reed lag een gestolen rolcontainer met 104 opvouwbare kratjes. De container heeft een waarde van 60 euro, de kratjes hebben een emballagewaarde van 401,44 euro. De verdachte is in verzekering gesteld.