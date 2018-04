Controles in buitengebied na dumpingen

Op vijf locaties in de regio Weert en Nederweert werd deze week drugsafval aangetroffen. Het gaat om afval dat vermoedelijk afkomstig is van bijvoorbeeld een drugslab of hennepkwekerij. De brandweer is in eerste instantie opgeroepen om te bekijken om welk afval het gaat, bijvoorbeeld chemische producten. De politie Weert-Nederweert-Leudal heeft inmiddels het onderzoek overgenomen en bekijkt wie verantwoordelijk is voor de dumpingen. Daarnaast wordt onderzocht of er een relatie is tussen de verschillende dumpingen.



Controles in buitengebied

Ook gaat er door de politie intensiever gecontroleerd worden in het buitengebied op verdachte situaties met betrekking tot dumpingen. Het is niet zo dat er meer agenten worden ingezet, maar het buitengebied heeft wel specifiek de aandacht van de politie.



Getuigenoproep

Heb jij de afgelopen dagen iets verdachts gezien in de omgeving Plattepeeldijk, Sluppevenweg of Kruisvennendijk in Ospel? Of iets gezien bij de dumpingen op woensdag 4 april aan de Hoogbosweg, Eindhovenseweg en Graafschap Hornelaan in Weert? Kun je meer informatie geven wie een aanhanger heeft achtergelaten op de Kuilstraat in Ospel, die woensdag werd aangetroffen? Deel je informatie dan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.