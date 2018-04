Jonge overvaller aangehouden

Soest - Naar aanleiding van binnengekomen informatie heeft de politie op donderdag 5 april een verdachte van een woningoverval in Soest aangehouden. Het betreft een minderjarige jongen uit Soest, die van op televisie getoonde beelden werd herkend bij Opsporing Verzocht en Bureau Hengeveld. In de uitzendingen van Opsporing Verzocht van 03 april en van Bureau Hengeveld van 28 februari en 04 april werd uitgebreid aandacht besteed aan de woningoverval die op zaterdagavond 8 juli op de Wijnand Toplaan in Soest plaatsvond. Op de uitgezonden beelden was te zien dat een jongeman eerst op de fiets en lopend een voorverkenning uitvoerde, daarna gemaskerd en bewapend met een takkenzaag de woning binnenging en even later zonder buit en zonder takkenzaag de woning uit vluchtte.