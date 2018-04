‘Politiemensen hebben recht op eerlijke afwikkeling PTSS’

De Adviescommissie PTSS staat los van de politie en beoordeelt of politiemedewerkers bij wie een psycholoog of psychiater PTSS heeft vastgesteld, die PTSS ook inderdaad door hun werk bij de politie hebben gekregen. Dit beoordeelt de commissie via de officiële diagnose PTSS en een lijst met incidenten waardoor de PTSS mogelijk is ontstaan.

De Adviescommissie PTSS brengt over elke aanvraag een advies uit aan het hoofd Veilig en Gezond Werken (VGW) van de politie. Die besluit namens de korpschef of deze politiemedewerker inderdaad de erkenning krijgt dat zijn of haar PTSS is veroorzaakt door het politiewerk. Voor veel politiemensen is die erkenning emotioneel belangrijk. Ook financieel kan de erkenning voor hen van groot belang zijn, onder meer doordat ze dan aanspraak kunnen maken op bepaalde vergoedingen.