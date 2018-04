1 dode bij auto te water

Brakel - Donderdagavond rond 22.50 uur werd melding gemaakt van een auto te water in de Waal aan de Veerdam in Brakel, ter hoogte van de veerpont. Hulpverleningsdiensten rukten massaal uit. De brandweer zocht met boten en duikteams. Zij hebben de auto met daarin één overleden persoon boven water gehaald. Het slachtoffer blijkt een 33-jarige inwoner van Zaltbommel te zijn. Vrijdag wordt verder gezocht in verband met aanwijzingen dat er mogelijk meer personen in de auto zaten.