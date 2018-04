Politieactie rond drugshandel

Een eigenaar van een horecagelegenheid die illegaal gokken in zijn zaak toelaat, kan in de problemen komen. Hij loopt onder meer risico op sluiting van zijn zaak, een fikse boete of strafrechtelijke vervolging. Voor het aanbieden van gokspelletjes is in Nederland een vergunning nodig van de Kansspelautoriteit. Online kansspelen zijn verboden. Het aanbieden van gokspelen zonder vergunning is verboden en een ernstig vergrijp. Er is geen zicht op de geldstromen die er mee gemoeid zijn en er is geen controle mogelijk op een eerlijk verloop van het spel. Ook kunnen spelers niet worden beschermd tegen kansspelverslaving. Meer informatie is te vinden op https://www.kansspelautoriteit.nl/onderwerpen