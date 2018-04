Onderzoek stoffelijke resten afgerond

Tiel - De politie heeft onderzoek afgerond naar de identiteit van de persoon die afgelopen week werd aangetroffen in de struiken aan de Grotebrugse Grintweg in Tiel. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat er geen sprak is van een misdrijf. Het betrof een 66-jarige inwoner van Tiel. 2018140525 (fdv)