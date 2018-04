Politiekleding teruggevonden

Op dinsdag 20 maart hield de recherche drie verdachten aan voor het incident op 27 februari. Na de aanhouding doorzocht de recherche drie woningen en twee garageboxen in Utrecht. Daar werd alle politiekleding die 27 februari was gestolen teruggevonden. Ook troffen zij verschillende wapens (waaronder een Uzi, een Scorpio en handvuurwapens), explosieven (waaronder een handgranaat), plofkraak gerelateerde spullen als gasflessen en tasers en een gestolen Audi S4 aan. Naar aanleiding van de doorzoeking werden nog eens twee verdachten aangehouden voor wapenbezit. Daarnaast nam de recherche vijf voertuigen in beslag en werden er onder andere meerdere verpakkingsmaterialen aangetroffen die waren weggenomen op 27 februari.



Nog vast

Drie van de vijf verdachten zitten nog vast. Deze mannen van 20 en 18 jaar zijn donderdag 5 april voor de Raadkamer verschenen. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij het incident op 27 februari; twee van hen worden ook verdacht van verboden wapenbezit. De rechter besloot hun voorarrest met 45 dagen te verlengen. De andere twee verdachten van alleen verboden wapenbezit zijn al eerder vrijgelaten.