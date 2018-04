Aanhouding na bedreiging met vuurwapen

Omstreeks 18.10 uur kreeg de politie melding dat er een bedreiging had plaatsgevonden op de Zuiderdreef in Nieuw-Vennep. De melder was bedreigd door een man op een scooter. Hierbij zou een vuurwapen gebruikt zijn. Na de bedreiging was de dader weggereden.

De politie trof de man staande naast zijn scooter aan op de Luzernstraat. De politie nam geen enkel risico en sommeerde de man zijn handen duidelijk te laten zien, naar het midden van de weg te lopen en op zijn knieën te gaan zitten. Gelukkig voldeed de man hieraan, zodat hij zonder geweld kon worden geboeid.

Bij onderzoek bleek er op de treeplank van de scooter een vuurwapen te liggen. Het ging echter om een alarmpistool. Ook vond de politie bijbehorende munitie.

De politie doet onderzoek naar de aanleiding voor de bedreiging.

2018061935