Inbrekers na melding aangehouden

Omstreeks 03.40 uur kreeg de politie de melding dat er geprobeerd werd in te breken in een woning aan de Simon Pauwelslaan in Akersloot. Drie mannen waren er echter vandoor gegaan in een personenauto. De getuige had het kenteken genoteerd en had dit doorgegeven aan de politie. Tijdens een zoektocht in de omgeving werd de auto op een parkeerterrein aangetroffen. Twee van de verdachten werden ter plaatse gevonden. Zij probeerden zich tussen andere geparkeerd staande auto’s te verbergen. De (mogelijk) derde verdachte werd niet gevonden. Ook de inzet van politiehonden leverde geen resultaat op. De verdachten werden voor verhoor overgebracht naar het politiebureau.