Inbreker op heterdaad betrapt in Amstelveen

Een eenheid van de politie ziet tijdens een surveillance een man door de wijk lopen die schichtig om zich heen aan het kijken is. Reden voor de politieagenten deze man in de gaten te houden en hem een tijdje te volgen.

Wanneer de man een steeg in verdwijnt die toegang geeft tot de achtertuinen van een aantal woningen gaan de agenten achter de man aan. Korte tijd later horen de agenten een paar doffe klappen en zien ze daaropvolgend licht van een zaklamp in een woning schijnen. Inmiddels is het huis omsingeld met politie en wanneer de verdachte het huis verlaat kan hij direct worden aangehouden. De verdachte had een koffer met voorwerpen meegenomen uit de woning en deze is inbeslaggenomen.

De verdachte zit nog vast en zal worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.