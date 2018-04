Getuigen gezocht van schietincident

Agenten gingen ter plaatse in kogelwerende vesten, maar van de verdachte ontbrak elk spoor. Onmiddellijk stelden rechercheurs een uitgebreid onderzoek in op het plaats delict. Ondertussen meldde zich een slachtoffer bij de politie. Hij deed inmiddels aangifte van het schietincident. De man raakte tijdens het incident licht gewond doordat hij viel. Er zou door één verdachte zijn geschoten op het slachtoffer. Na de schietpartij reed de verdachte weg in een witte stationwagen. Inmiddels spraken rechercheurs met meerdere getuigen. Over de aanleiding van de schietincident is nog niets bekend.



Iets gezien of gehoord?

De districtsrecherche Delft-Westland zoekt getuigen. Hebt u iets gezien of gehoord in de omgeving van de Amalia van Solmslaan? Of zag u een witte stationwagen in de omgeving rijden? En u hebt nog niet met de politie gesproken? Dan bent u een belangrijke getuige! Neem contact met ons op via 0900-8844. Liever anoniem? Bel 0800-7000.