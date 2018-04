Inbrekers betrapt met gestolen sleutelbos

Omstreeks 12.20 uur belde een bewoner van de Pletterijstraat alarmnummer 112 en meldde dat hij hoorde dat er geprobeerd werd zijn woning binnen te komen. Terwijl hij de politie aan de telefoon had, ging het gemorrel met sleutels in het slot onverminderd door. Meerdere politie-eenheden gingen poolshoogte nemen en hielden de twee verdachten aan in de omgeving van de woning. Zij zijn voor verhoor ingesloten. Eén van hen bleek een sleutelbos bij zich te hebben die de aangever ruim een jaar geleden in zijn voordeur had laten zitten en die toen was weggenomen.