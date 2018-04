Verdachte aangehouden voor bezit wapens en nepgoederen

Den Haag - Rechercheurs van Team Hoefkade hielden in de vroege ochtenduren van woensdag 4 april een 32-jarige Hagenaar aan in zijn woning in Spoorwijk. De man verkocht op internet ploertendoders en bleek na zijn aanhouding nog meer verboden spullen in huis te hebben.