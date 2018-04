Aanhouding voor liquidatie Prins Hendrikkade

Deze week loofde het Openbaar Ministerie een beloning van 20.000 euro uit voor de gouden tip in dit onderzoek. Uit technisch onderzoek kwam naar voren dat de gebruikte auto's en ook de vermoedelijke gebruikte mobiele telefoons dezelfde route hebben afgelegd waarbij er is gestopt in de Ervenbuurt in Diemen en de Amsterdamse wijk Zeeburg. In deze wijken verrichtte de politie eerder deze week al een buurtonderzoek, waarbij werd geflyerd en stoepborden werden neergezet.







Vanochtend vroeg hield de politie de 25-jarige verdachte aan. Het onderzpoek wordt voortgezet, tips of informatie over de gebruikte auto's blijven welkom. Bel de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of meld anoniem via 0800-7000.