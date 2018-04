Snelle aanhouding na steekincident Lijnbaan

Donderdag rond 20.00 uur kwam de verdachte een groepje jongens tegen. Na wat heen en weer gegroet en gepraat, bleek dat hij het gemunt had op een van de jongens die hij kende, want die kreeg een mes in zijn nek. De verdachte liep vervolgens rustig verder richting de Aert van Nesstraat. Getuigen uit de groep bekommerden zich om hun vriend en zagen een politiebusje rijden, dat ze meteen aanhielden. De politieagenten konden daardoor de verdachte in diezelfde straat in zijn kraag vatten.

De aanhouding ging niet geheel zonder slag of stoot. Na het inzetten van pepperspray konden de boeien pas hun werk doen. Ook eenmaal geboeid in de bus schopte de Rotterdammer meerdere male driftig tegen de agent. De verdachte is overgebracht naar het bureau en zit vast. Het (keuken)mes is in beslag genomen. Het slachtoffer is ter plekke bekeken door een arts van de traumahelikopter en vervolgens naar het ziekenhuis vervoerd. Hij is buiten levensgevaar. De politie onderzoekt het steekincident.