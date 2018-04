Dure spullen en wapens in beslag genomen in Roosendaal

Tijdens de inval stuitten de agenten ook nog op goederen die bij wet verboden zijn om te hebben. Er werden drie vuurwapens en honderden kogels aangetroffen en een hoeveelheid drugs.

De bewoner van de woning is aangehouden. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex en wordt daar op een later tijdstip gehoord. De man is vandaag voor de rechter commissaris geleid. Deze heeft bepaald dat de man twee weken langer blijft vastzitten.