Geen 30 dagen zitten, wel boetes betalen

Goes - Surveillerende agenten controleerden donderdag rond 19.30 uur op de Koepoort in Goes een bedrijfsbusje met twee inzittenden. Het busje stond op naam van een persoon die nog 30 dagen celstraf moest ondergaan. Bij aanspreken verklaarde de bestuurder dat hij de betreffende persoon was. Door de agenten is de man naar een politiecellencomplex gebracht.