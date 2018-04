Positief verrast door medewerking actiedag 'Rent a Cop'

Er kwamen veel verzoeken binnen over de Laan van Sint Hilaire in Zierikzee. Daar wordt volgens omwonenden stelselmatig veel te hard gereden. Er is met een lasergun gecontroleerd op snelheid. In totaal zijn ruim 60 voertuigen gecontroleerd. Er is niemand bekeurd, maar wel zijn er waarschuwingen uitgedeeld voor matige snelheidsoverschrijdingen. Ook in Dreischor werd geklaagd over de maximum snelheid die sommige automobilisten aan hun laars lappen. Daar werden twee automobilisten bekeurd omdat zij de maximum snelheid van 30 km/u overschreden met resp. 17 en 19 km/u.

Ook werd door burgers aangegeven dat zij overlast ondervinden van het feit dat veel mensen het inrijverbod aan de Noordhavenpoort en de Wandeling in Zierikzee negeren. Daar zijn donderdag drie bekeuringen uitgeschreven. Ook zijn door agenten verschillende hangplekken bezocht waar jeugd zich regelmatig ophoudt.

In Burgh Haamstede en Westerschouwen zijn ook controles gehouden op het negeren van eenrichtingsverkeer, maar daar werden nu geen overtredingen geconstateerd. Datzelfde was het geval in Bruinisse, Oosterland, Ouwerkerk en Nieuwerkerk. Bij de Brouwersdam werden twee mensen gewaarschuwd dat het niet is toegestaan illegaal te recreëren na zonsondergang. Zij zijn netjes vertrokken. Ook bij snelheidscontroles in Scharendijke en Brouwershaven werden geen overtredingen geconstateerd.