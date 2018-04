Spookrijder op de A58

Agenten zijn meteen naar de opgegeven locatie gegaan en inderdaad, hen kwam bij Nieuw- en Sint Joosland een spookrijder tegemoet. Doordat de agenten hun zwaailicht en sirenes aanzetten is de bestuurster op de vluchtstrook gaan staan. De agenten namen de 58-jarige vrouw uit Middelburg mee naar het politiebureau waar zij een verklaring aflegde. De vrouw vertelde dat zij verdwaald was en dat ze plotseling op de snelweg terecht was gekomen. Omdat er al meerdere meldingen bij de politie bekend waren in verband met het risicovolle rijgedrag van de vrouw, en omdat zij nu wel een heel gevaarlijke verkeersdeelnemer was is haar rijbewijs ingevorderd. Het document wordt opgestuurd naar het CBR, zij gaan bestuderen of de vrouw nog wel geschikt is om überhaupt een rijbewijs te hebben.