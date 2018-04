Politie houdt man aan voor diefstal en aanrandingen

In verband met meerdere aangiftes van aanranding was de politie al op zoek naar deze verdachte. In de periode van 24 tot 28 maart ontving de politie vijf meldingen van onzedelijke betasting in de binnenstad van Arnhem. Op vrijdag 6 april is de man in verband met de diefstal en de aanrandingen voorgeleid aan de Rechter-Commissaris die gelastte dat de man nog twee weken vast blijft zitten.

(2018133812, 2018140177)