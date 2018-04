Politie bergt tweede slachtoffer te water geraakte auto Brakel

Brakel - De politie heeft vrijdagavond omstreeks 19.15 uur een tweede slachtoffer geborgen in de Waal aan de Veerdam in Brakel. Het slachtoffer is een 28-jarige inwoner van Zaltbommel. Donderdagavond raakte een auto door nog onbekende oorzaak te water. Direct werden alle hulpdiensten ingeschakeld en kon later die avond de auto met een 33-jarige inwoner, eveneens uit Zaltbommel, worden geborgen.