Aanhoudingen en sluiting na doorzoeking clubhuis No Surrender

Haarlem - Op vrijdag 6 april werd op last van de burgemeester van Haarlem het clubhuis van motorclub No Surrender gesloten op basis van artikel 13b van de Opiumwet. Uit strafrechtelijk onderzoek door de politie en het Openbaar Ministerie bleek dat er meer dan van vermoedelijk sprake was van aanwezigheid (hard)drugs en verboden wapens in het clubhuis.