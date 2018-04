Man aangehouden op verdenking van aanrandingen

Vorige week werd een 12-jarig meisje door een onbekende man aangesproken toen zij haar hond aan het uitlaten was in Haarlem-Noord. De man probeerde niet alleen een gesprek aan te knopen, maar kneep het meisje ook in haar billen. Het meisje reageerde alert en rende weg. De politie werd door de ouders van het meisje in kennis gesteld en stelde een onderzoek in. Op basis van dat onderzoek kon de 28-jarige man worden aangehouden.

Ook wordt de man verdacht van een aanranding die op 7 februari plaatsvond in Heemstede. Daarbij werd een 22-jarige fietsster om haar middel vastgepakt waardoor haar fiets viel en waarna ze onzedelijk werd betast.

De verdachte zit vast; vrijdag 6 april werd hij voorgeleid aan de rechter-commissaris die voor 14 dagen zijn bewaring heeft bevolen. Het onderzoek wordt voortgezet.

De politie sluit niet uit dat er meerdere meisjes of vrouwen zijn lastiggevallen door deze man. Indien u iets soortgelijks heeft meegemaakt, dan kunt u dit melden bij de politie via 0900-8844 of via een digitaal meldformulier: https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/meldformulier.html