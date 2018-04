Gestolen auto rijdt bedrijfspand binnen

De agenten troffen in het pand geen verdachten meer aan. Ook een onderzoek in de omgeving leverde geen verdachten op. Rechercheurs van Forensische Opsporing deden een sporenonderzoek in het bedrijf en onderzochten de gestolen auto op sporen. In de omgeving wordt onderzoek gedaan naar bewakingscamera’s waar de verdachte(n) mogelijk op geregistreerd zijn. Uit het rechercheonderzoek zal blijken of er goederen zijn weggenomen bij deze inbraak.