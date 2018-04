Politie dringend op zoek naar ouders van overleden baby'tje

Op dit moment kan nog geen antwoord worden gegeven op vragen als: hoe oud is het baby'tje, gaat het om een jongetje of meisje, wanneer en hoe is het kindje overleden en hoe lang heeft het op het balkon gelegen. Ook is nog onduidelijk wie de ouders zijn. Een dringend verzoek aan de vader en moeder is om zich zo spoedig mogelijk te melden bij de politie. De zorgen gaan daarbij vooral uit naar de moeder die mogelijk psychische of medische hulp nodig heeft.