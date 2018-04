17-jarige aangehouden voor joyriding

Ze wilden de auto aan de kant van de weg laten stoppen, maar daar voelde deze bestuurder blijkbaar weinig voor. Hij ging er vandoor met ongeveer 110 km/u, zelfs op het stuk weg bij de Alexander Dueckbrug waar maximaal 30 is toegestaan. De bestuurder maakte tijdens de dollemansrit nog diverse overtredingen en negeerde een stopteken. Ook bracht de bestuurder andere weggebruikers in gevaar, omdat hij zijn voertuig niet onder controle had. Er ontstonden ‘bijna-aanrijdingen’ door het gedrag van de bestuurder. Met dezelfde hoge snelheid reed de auto een woonwijk in. Uiteindelijk koos hij eieren voor zijn geld en op de Borgvlietsedreef stopte hij.

De jongen, 17 jaar en afkomstig uit Bergen op Zoom, stapte uit de auto en verklaarde meteen dat hij deze zonder toestemming had meegenomen van familie. Hij is aangehouden door de agenten en overgebracht naar het politiebureau. De jongen wordt op een later tijdstip gehoord over de strafbare feiten die hij heeft begaan. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.