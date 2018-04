Geparkeerde auto beschadigd door vrouw onder invloed

Volgens getuigen reed de vrouw rond 22.00 uur vrijdagavond met hoge snelheid over de Huijbergseweg toen zij een geparkeerde auto raakte. Hierdoor sloeg haar eigen auto over de kop en belandde op de linkerkant aan de overkant van de weg. Gelukkig vielen er geen gewonden en bleef het bij materiele schade. De bestuurster is nagekeken door ambulancemedewerkers, maar hoefde zich verder niet onder doktersbehandeling te stellen. De vrouw moest op straat een blaastest ondergaan waaruit bleek dat zij teveel had gedronken. Op het bureau moest ze een ademanalyse doen. Deze gaf aan dat zij 500 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht (ug/l) uitblies. Dat is ruim twee keer zoveel dan wettelijk is toegestaan.

De vrouw kreeg een rijverbod. De twee beschadigde auto’s zijn weggesleept door een takelbedrijf.