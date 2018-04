GSM verraadt man die nog moet ‘zitten’

Toen de agenten de persoonsgegevens van de man controleerden, bleek dat hij nog 56 dagen gevangenisstraf tegoed had. Ook bleek hij nog een boete van ruim 1200 euro open te hebben staan. Omdat de man deze boete niet kon betalen, is zijn auto direct buiten gebruik gesteld. De man zelf mocht meteen met de agenten mee, hij is in de cel gezet.