Man aangehouden op verdenking van dealactiviteiten

Tijdens zijn aanhouding bleek hij in het bezit te zijn van bijna 50 zakjes (zogenaamde ponypacks) met daarin drugs, vermoedelijk cocaïne. Ook had hij voor enkele honderden euro’s aan contant geld op zak.

Na overleg met een officier van Justitie is huiszoeking gedaan bij de verdachte. In zijn woning troffen agenten onder andere hennep, amfetamine en ghb aan. De verdachte is voor nader onderzoek en verhoor in de cel gezet.