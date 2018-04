Man valt hond aan in Oudenbosch

Agenten werden in de tussentijd op straat aangesproken door een mevrouw die behoorlijk overstuur was. Zij was even tevoren met haar hond aan het wandelen toen de voor haar onbekende man ineens uit het niets op haar af kwam. De vrouw schrok van de plotselinge aanwezigheid van de man en versnelde haar pas. Dit deed de man ook. Ineens viel de man haar hond aan en probeerde het dier met een mes te steken en te wurgen. Omdat de hond werd aangevallen beet hij de onbekende man. Een buurtbewoner en twee jongens die op de fiets langsreden hebben hem met vereende krachten van de hond afgetrokken. Vrij snel hierna was de politie ter plaatse.

De vrouw heeft aangifte gedaan van het incident. Haar hond is naar de dierenarts gebracht. Door de agenten is het mes dat vermoedelijk door de verdachte was gebruikt in beslag genomen. Ook zijn verschillende getuigenverklaringen opgenomen door de agenten ter plekke.