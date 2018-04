Mogelijke kabeldief aangehouden

Agenten zijn naar de opgegeven plaats gegaan en zagen daar een man aan kabels trekken, vermoedelijk met de bedoeling om ze mee te nemen. Een andere man stond bij een scooter die geparkeerd stond. De agenten zijn naar de twee mannen toegegaan. De man die bij de scooter stond ging er meteen vandoor toen hij de agenten zag. De andere man probeerde ook weg te komen, maar is na een korte achtervolging aangehouden door een van de agenten.

Deze man is overgebracht naar een politiecellencomplex waar hij de nacht heeft doorgebracht. Hij wordt zaterdag verder gehoord over zijn betrokkenheid bij het incident. De man is 19 jaar en afkomstig uit Vlissingen.