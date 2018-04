Politie onderzoekt geweldsincident

De politie stelde direct een onderzoek in en verrichtte onder andere buurtonderzoek in de directe omgeving van de Statenlaan. Dit onderzoek wordt vandaag voortgezet op de Statenlaan zelf.

Ook deed de politie onderzoek naar de mogelijke betrokkenheid van een 27-jarige vrouw uit de wijk Korvel bij het incident. In haar woning troffen agenten later vrijdagmiddag de pasjes van de 22-jarige man en vermoedelijk zijn gsm aan. De vrouw is daarop aangehouden op verdenking van heling en in de cel gezet. Ze wordt vandaag nader verhoord. De politie zet het onderzoek naar de andere betrokkenen voort en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.