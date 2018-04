Fietser raakt te water en overlijdt

De Zuidhorner fietste met een even oude plaatsgenoot langs het Hoendiep toen hij door onbekende oorzaak te water raakte. De andere fietser is vermoedelijk in het water gesprongen om hulp te bieden, maar kwam zelf ook niet uit het kanaal. Hij werd door omwonenden uit het water gehaald die wakker werden van hulpgeroep. Het andere 59-jarige slachtoffer werd door de politie uit het kanaal gehaald en overleed later. Het tweede slachtoffer is in een ziekenhuis opgenomen. De politie maakt een registratie van het ongeval.