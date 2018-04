Motorevenement rustig verlopen

Barneveld, Nijkerk - Door het tijdig anticiperen van de politie op het onverwachte evenement ‘Dutch Ride Out 2018’ waarbij motorrijders in één grote groep een bepaalde route rijden, heeft dit niet geleid tot ernstige problemen op de openbare weg. Om 13.13 uur werd vanaf de parkeerplaats Tol Negen langs de A1 bij Barneveld door een grote groep motorrijders vertrokken in de richting van Almere.