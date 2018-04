Drie jongens aangehouden na melding vuurwapen

De getuigenmelding kwam rond 2.45 uur bij de meldkamer binnen. Het zou gaan om een groepje van vijf jongens van wie er eentje een vuurwapen uit zijn kleding had laten vallen. Meerdere politieeenheden gingen richting de Van Hogendorplaan op zoek naar het groepje jongens. Bij het zien van de politie, splitsten de jongens zich op en sloegen op de vlucht. Agenten zetten per auto en te voet de achtervolging in om de jongens in de kraag te vatten en het eventuele vuurwapen van straat te halen.