Inbrekers plegen ook beroving

Op de dijk sprak het slachtoffer met een 22-jarige buurtbewoner. Hij vertelde dat hij net was beroofd van zijn portemonnee door drie verdachten, waarschijnlijk de drie die hadden geprobeerd in te breken op de Kerkbuurt. De drie gingen ervandoor in een auto. Even later vonden agenten dit voertuig en hielden de twee inzittenden, mannen van 21 en 22 jaar uit Papenrecht aan. De politie onderzoekt hun betrokkenheid bij de beroving en poging inbraak en gaat op zoek naar de derde verdachte.