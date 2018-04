Aangehouden na lopen over auto’s

Het drietal zou op de Tilburgseweg over geparkeerd staande auto’s hebben gelopen. Het is nog niet bekend of daarbij schade aan auto’s is ontstaan, bij de politie zijn in ieder geval nog geen aangiftes binnengekomen. Agenten houden vandaag nog een buurtonderzoek.

De verdachten hebben de nacht in de cel doorgebracht en worden vandaag verhoord. Blijkt er geen schade aan voertuigen te zijn, dan krijgen de verdachte een bekeuring voor baldadigheid en worden zij vandaag in vrijheid gesteld.