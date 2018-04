Cocaïne in beslag genomen, mogelijke dealers aangehouden

Het is bekend dat er op die plaats vaker dealactiviteiten plaatsvinden. De politie controleert daar ook vaker. De agenten zagen dat een personenauto naast de auto van de mannen uit Steenbergen stopte, dat er iets overgegeven werd, en dat de auto van de mogelijke dealers weer wegreed. Deze auto, waarin drie mannen zaten, is even later klemgereden door agenten. Hierbij werd een van de politieauto’s aangereden en beschadigd door de auto met de drie mannen erin.

Alle drie de inzittenden (twee mannen van 25 en 21 jaar uit Roosendaal en een 23-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats) zijn vervolgens ook aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. De aangehouden verdachten worden zondag verder gehoord over hun betrokkenheid bij dit incident.

Er is onderzoek gedaan in de auto waar de drie mannen in zaten. Er werden geen drugs in de auto aangetroffen.