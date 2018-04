Huiselijk geweld leidt naar hennep

Een 31-jarige vrouw uit Hank belde zaterdagavond de politie en deed aangifte van mishandeling tegen haar 48-jarige vriend uit Waalwijk. Hij zou haar in een pand aan de Tilburgseweg hebben mishandeld. Agenten hielden de man, die zich verzette, aan. Tijdens de aanhouding rook de man sterk naar alcohol en naar hennep. Omdat de agenten vermoedden dat de man onder invloed van alcohol was, hebben ze hem op het bureau op basis van de Wet Middelenonderzoek bij Geweldsituaties (WMG) een ademanalyse afgenomen, waaruit bleek dat hij inderdaad teveel gedronken had (925 ug/l).

Ook hebben ze verder onderzoek gedaan naar waar de henneplucht vandaan kwam. Op het terrein aan de Tilburgseweg troffen ze vervolgens een aanhanger aan, waarin een in werking zijnde hennepkwekerij van 252 planten zat. De kwekerij is geruimd. De verdachte is voor nader onderzoek in de cel gezet en wordt zondag verhoord.