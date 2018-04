Politie houdt negen jongeren aan na vernieling

Etten-Leur - Politiemensen hebben in de vroege ochtend van zondag 8 april 2018 op de Muldersweg negen jongeren aangehouden op verdenking van openlijk geweld tegen goederen. Het gaat om zes jongens en drie meisjes, afkomstig uit Etten-Leur (6), Breda, Roosendaal en ’s Gravenmoer, van 15 (2), 18 (6) en 19 (1) jaar oud. Ze worden er van verdacht op verschillende plekken, onder andere in de Barbierstraat, de Brouwerstraat, de Schipperstraat en de Gruiterstraat vernielingen te hebben gepleegd aan auto’s en verkeersborden. Ook zouden ze over het hek van een school zijn geklommen en op speeltoestellen hebben staan springen.