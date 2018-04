Politie onderzoekt geweldsincident

Toen politiemensen na een melding over een geweldsincident naar de Paukeslag gingen, troffen ze daar op straat een grote groep mensen aan en er heerste een gespannen sfeer. Een 39-jarige vrouw uit Papendrecht gaf, nadat de gemoederen wat bedaard waren, aan dat zij door een man en een vrouw was geslagen met een honkbalknuppel. Agenten hebben daarop de twee verdachten, een 39-jarige man uit Etten-Leur en een 42-jarige vrouw uit Etten-Leur, aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging en meegenomen naar het bureau. Ook namen ze twee honkbalknuppels in beslag.

Aanleiding voor het incident lijkt een ruzie tussen kinderen, eerder op de avond.

De twee verdachten hebben de nacht in de cel doorgebracht en mogen zondag hun kant van het verhaal vertellen.